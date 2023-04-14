درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية ونشاط للرياح في القاهرة وتسجل العظمى 26 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وطقس ليلا بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 10 عقده في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة، وتصل في القاهرة 26 العظمى و16 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 16 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى و15 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما أضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و15 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و16 الصغرى، وأسيوط 28 العظمى و14 الصغرى، الطور 28 العظمى و 17 الصغرى.

كما تعلن أن درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 26 للعظمى و16 صغرى، وبور سعيد 22 العظمى و12 الصغرى، وادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى.

وقالت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أقصر 31 العظمى و17 الصغرى والوادي الجديد 30 للعظمى و 18 الصغرى، وبنها 25 العظمى 16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الارصاد، ان درجة الحرارة في، مرسى علم 28 للعظمى و18 الصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى و13 للصغرى، العلمين الجديدة 24 للعظمى و15 للصغرى.

وذكرت الارصاد، أبو رماد 25 العظمى و18 الصغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 الصغرى، وكاترين 20 العظمي و10 الصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 28 للعظمى و17 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 13 الصغرى، و الفيوم 27 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 29 للعظمى و19 الصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى و 18 للصغرى، و دمياط 21 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجه الحرارة غدا في شبين الكوم 26 للعظمى و 16 صغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و16 الصغرى، ورأس حدربة 25 العظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا الجمعة في سوهاج 29 للعظمى و 15 للصغرى، ونخل23العظمي و 12الصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و18 صغرى.

فيما تصل في سيوة 26 للعظمى و10 صغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 17 الصغرى، و السويس 25 العظمى و 14 الصغرى، وقنا 30 العظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 23 العظمى و13 الصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم24 العظمي و11الصغرى، ومطروح 21العظمي و11الصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 19 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا في طنطا 25 للعظمى و15للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 15 للصغرى، و حلايب 24 العظمى و 19 صغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: