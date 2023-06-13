درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية وطقس حار نهارا والقاهرة 34 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا لتسجل علي القاهرة 34 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة



وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في القاهرة 34 العظمى و 22 الصغرى، الغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 15 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية



وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 22 الصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 34 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 21 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 34 العظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 26 الصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 43 للعظمى و 27 للصغرى، والسويس 35 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى.



وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 34 للعظمى و 22 صغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 34 العظمى و16 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة غدا في حلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 19 الصغرى.



درجة الحرارة في أسيوط



وأضافت الارصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 26 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 35 العظمى و 26 الصغرى، والطور 37 العظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 26 صغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 22 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة في قنا 43 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، وطنطا 33 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 18 الصغرى.



وتتوقع الأرصاد تعرض مدينتى (حلايب –شلاتين) الى فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.



كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.



ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: