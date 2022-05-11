درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية ورياح على القاهرة والعظمى تسجل 31

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حارا نهارا ولطيف ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحرين ويسود طقس مشمس على مدن الصعيد شديد الحرارة نهارا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 31 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة فى بورسعيد 24 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 20 للصغري، والمصنورة 30 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 30 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 31 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 24 للصغري، والطور 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رفح 24 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 11 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 31 للعظمي و 19 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 20 لصغري، والمنيا 34 لعظمي و 20 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 21 للصغري.

كما يسود طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا على السواحل الشمالية والغربية ووسط سيناء، فيما تشهد مدن الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1

الى 1.5 متر، فيما تسجل البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.5 متر.

الطقس غدا

ثبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة القادمة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 30 درجة لتسود أجواء حارة علي القاهرة والوجه البحرى معتدلة علي السواحل الشمالية شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا كما تنشط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري وسيناء.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كافة الانحاء: