درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية في الصباح الباكر وطقس حار نهارا والقاهرة 29 للعظمى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، لتشهد المدن طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

واضاقت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقده في الاتجاه الشمالي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 29 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و16 الصغرى، وبنها 29 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 32 للعظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 21 الصغرى، ونخل 29 العظمى و14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى علم 34 للعظمى و 21 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى، وطابا 28 للعظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى، والأقصر 36 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 18 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و 9 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 30 العظمى و 17 للصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 15 صغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 20 الصغرى، والسويس العظمى و 18 الصغرى .

وتبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 26 للعظمى و 17 الصغرى، والسلوم 24 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 18 الصغرى، والطور 31 العظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 33 للعظمى و 20 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 19 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، وحلايب 30 العظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على وادي النطرون 28 العظمى و16 الصغرى، و شلاتين 32 للعظمى و 23 صغرى، ورفح 23 العظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 22 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى و17 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 17 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 21 الصغرى.

شبورة مائيه على الطرق

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط من معتدل، و يبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2.واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج 1.5 الى 2.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: