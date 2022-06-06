درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على القاهرة و«العظمى» 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كل المدن والانحاء، وتصل في القاهرة 35 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء، وطقس معتدل ليلًا علي كل الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 للصغري، و دمنهور 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 30 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في السلوم 30 للعظمي و 20 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا في الاسماعيلية 35 للعظمي و 22 للصغري، و السويس 35 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في اسوان 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، و والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري.

حالة البحرين غدا

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدل بارتفاع أمواج من 1 الي 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الموج من 1.5 الي 2 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء علي كافة المدن والانحاء: