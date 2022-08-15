درجات الحرارة غدا .. شبورة مائية على الطرق وتصل فى القاهرة 34 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، زيادة الإحساس بحرارة الطقس وفق درجات الحرارة غدا لتصل في القاهرة 34 للعظمى، رغم عدم وجود أي زيادة ملحوظة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارا، و طقس مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل وحار رطب على باقي الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 29 للصغرى، ونويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 29 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الأقصر 41 للعظمى و 29 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 28 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ارتفاع الرطوبة وتأثيرها على حرارة الطقس

الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الغلاف الجوي وهي من الغازات المحبوسة بحيث أنها لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها اي تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي.

وذكرت الأرصاد، أن الرطوبة تسهم في الشعور بارتفاع كبير في حرارة الجو في الليالي الرطبة مع انها لها نفس درجة حرارة الأيام الأخرى ولا يوجد اي تغيير الا في كمية الرطوبة النسبية وعلى إثرها تكون الشبورة المائية خاصة لو كانت الرياح هادئة تمام .

و هذا اذا كان بخار الماء يسخن من الشمس أو يمتص أشعة الشمس لكان بخار الماء في طبقات الجو العليا أعلى درجة حرارة من نظيره بالقرب من سطح ؛ ولكن هذا غير صحيح لأن درجات الحرارة الأعلى بالقرب من سطح الأرض وبالتالي التنبيهات بعدم رش المياه في وقت الظهيرة صحيحة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المحافظات والمدن: