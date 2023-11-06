درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا والقاهرة 30 للعظمى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يحل طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، إذ تصل على القاهرة 30 العظمى، و19 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى، و18 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى، و22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 30 درجة، و20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى، و19 الصغرى، و6 أكتوبر 31 العظمى، و19 الصغرى، وسوهاج 34 العظمى، و19 الصغرى، والسويس 31 العظمى، و20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سفاجا 32 العظمى، و22 الصغرى، والعلمين 28 العظمى، و19 الصغرى، وكاترين 26 العظمى، و14 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى، و23 الصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنصورة 30 العظمى و19 الصغرى، والسلوم 27 العظمى، و18 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى، و24 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى، و19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 35 العظمى، و24 الصغرى، ونخل 29 العظمى، و17 الصغرى، والعريش 27 العظمى، و19 الصغرى، والفيوم 32 العظمى، و19 الصغرى، وأسوان 37 العظمى، و23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في المنيا 32 العظمى، و17 الصغرى، وبنها 30 العظمى، و20 الصغرى، والزقازيق 30 العظمى، و20 الصغرى، والطور 29 العظمى، و23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

وتسجل درجة الحرارة غدا في حلايب 29 العظمى، و25 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى، و19 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى، و22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى، و21 الصغرى.

كما تصل في شبين الكوم 30 للعظمى و 20 صغرى، والإسماعيلية 31 العظمى، و19 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى، و17 صغرى، وطنطا 30 العظمى، و19 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى، و24 صغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 29 العظمى، و20 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى، و20 الصغرى، وأبو رماد 31 العظمى، و24 الصغرى، وقنا 35 العظمى، و22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 27 العظمى، و19 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى، و19 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى، و22 الصغرى، ورفح 26 العظمى، و18 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: