درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس مائل للحرارة نهار والقاهرة 32 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة رعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 32 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و 19 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 34 للعظمى و 21 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 17 صغرى، والفيوم 32 العظمى و 21 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رفح 28 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و22 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، والمنيا 33 العظمى و19 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 34 العظمى و 20 الصغرى، وقنا 34 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 21 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في دمنهور 30 للعظمى و 21 الصغرى، وسفاجا 33 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 32 للعظمى و 22 صغرى، والعلمين 34 العظمى و 21 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، والطور 30 العظمى و 21 الصغرى.

كما تصل في دمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و23 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في كاترين 25 العظمى و13 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 32 العظمى و 20 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 33 العظمى و 21 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وكشفت الأرصاد في التقرير عن حالة البحر المتوسط وتترواح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تتراوح أيضا حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: