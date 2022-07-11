درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق صباحًا وتصل في القاهرة 34 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كل الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشبورة مائية على الطرق صباحًا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و24 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و22 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 22 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و 20 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى، و الطور 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى الفيوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة فى قنا

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 38 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 28 للصغرى، وأسوان 40 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 27 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 29 للصغرى.

وتتوقع الارصاد، ان تعتدل حالة البحر المتوسط طوال اليوم بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج لـ 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن: