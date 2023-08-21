درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس حار رطب نهارا والقاهرة 35 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 35 للمحسوسة، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 صغرى، والأقصر 44 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رفح 30 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بورسعيد

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، و الطور 34 العظمى و 28 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 36 للعظمى و 27 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شلاتين 40 للعظمى و 31 صغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 24 للصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنيا

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و23 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مدينة الغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 28 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و30 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 23 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد، ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح ايضا حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد، أن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: