درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق صباحا والعظمى فى القاهرة 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على جميع المدن، مشيرة إلى أن القاهرة تسجل 35 درجة للعظمى، فيما يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس سيكون معتدلا ليلا على جميع المدن، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية، فيما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري بسرعة 16 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا الإثنين على القاهرة 35 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 27 الصغرى، وبنها 35 العظمى و25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 37 العظمى و 22 للصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كفرالشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى، و6 أكتوبر 36 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 35 درجة و 24 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 40 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 26 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان الوادي الجديد 41 للعظمى و 28 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 37 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 29 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 36 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 28 صغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، إن درجة الحرارة غدا في الأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 23 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الطور 34 العظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 صغرى، وقنا 40 العظمى و 27 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على مختلف المدن: