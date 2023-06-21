درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس شديد الحرارة جنوبا والأقصر 38 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، لتشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس في القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 21 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 14 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية

وتسجل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33 درجة و 22 الصغرى، وسفاجا 35 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى، وأبو سمبل 39 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى حلايب

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في حلايب 33 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 21 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، والفيوم 33 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 20 صغرى، وأسيوط 34 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 29 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 26 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 21 الصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الطور 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 33 العظمى و22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 29 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 20 الصغرى، وقنا 40 العظمى و 28 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا طابا 34 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 21 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: