درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق صباحا والقاهرة 28 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحارّ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والزراعية المؤدية من القاهرة وحتى مدن القناة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة 28 العظمى، و17 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى، و22 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و21 الصغرى، وبنها 28 العظمى، و18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى، و16 للصغرى، والسويس 28 للعظمى، و17 للصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى، و18 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى، و15 للصغرى.

وتسجل في المنصورة 28 العظمى، و17 الصغرى، وطنطا 27 العظمى، و18 الصغرى، وطابا 28 للعظمى، و18 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى، و16 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى محافظة سوهاج 30 للعظمى، و18 للصغرى، ونخل 27 العظمى، و12 الصغرى، والعريش 23 العظمى، و17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في بني سويف 28 العظمى، و18 للصغرى، وحلايب 28 العظمى، و20 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى، و17 الصغرى، ورفح 23 العظمى، و16 الصغرى، والفيوم 28 للعظمى، و18 للصغرى.

وتسجل في الأقصر 32 العظمى، و19 الصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 28 للعظمى، و17 للصغرى.

درجة الحرارة فى الوادي الجديد

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سفاجا 29 للعظمى، و20 الصغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى، و18 الصغرى، وكاترين 23 العظمى، و8 الصغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة على السلوم 25 العظمى، و17 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى، و20 للصغرى، والزقازيق 28 العظمى، و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح إلى 22 العظمى، و16 الصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و18 الصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى، و18 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى علم 30 للعظمى، و21 الصغرى، وأسيوط 29 العظمى، و17 الصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى، و20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في سيوة 27 للعظمى، و18 الصغرى، ووادي النطرون 27 العظمى، و17 الصغرى، والطور 31 العظمى، و21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 28 للعظمى، و17 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى، و21 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى، و22 صغرى.

كما تعتدل الرياح على أغلب المدن وتسجل سرعتها 14 عقدة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتمتد إلى السواحل الشمالية.

اعتدال حالة البحر المتوسط

وتوقّع أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.5، واتجاه الرياح شمالية غربية/شمالية شرقية، واعتدال حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج 1.5 إلى 2، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: