درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا والقاهرة 29 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقريرا عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وحذرت الأرصاد، من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى تكون فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16عقدة في الإتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كشفت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 29 العظمى و17 الصغرى، ومرسي مطروح 23 العظمى و13 الصغرى، وقنا 34 العظمى و 19 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 28 العظمي و11 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و16 الصغرى، و بورسعيد 23 العظمى 16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 للصغرى، والطور 29 العظمى و20 للصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الغردقة 30 للعظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 16 الصغرى، وشرم الشيخ 30 العظمى 19 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى و15 صغرى.



وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الوادي الجديد 34 للعظمى و 19 الصغرى، والعريش 24 العظمى و12 للصغرى، والسويس 31 العظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة في بني سويف 31 العظمى و 15 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و16 للصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 16 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 31 للعظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 28 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و21 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في السلوم 23 العظمى و 14 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، وأسوان 39 للعظمى و 21 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو رماد 31 العظمى و21 الصغرى، وكاترين 25 العظمى و8 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، وأسيوط 31 العظمى و16 الصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ في وادي النطرون 29 العظمى و16 الصغرى، وطابا 28 للعظمى و 20 الصغرى، الأقصر 36 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 28 العظمى و16 الصغرى، وبنها 29 العظمى 16 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 13 الصغرى، وحلايب 29 العظمى و22 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: