درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس بارد ليلا والقاهرة 20 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت، والتى تصل في القاهرة 20 للعظمى، ليسود طقس بارد صباحا ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الطرق الرئيسية والزراعية تتعرض إلى شبورة مائية في الصباح الباكر تتراوح من متوسطة إلى كثيفة، مع تحذير لأصحاب السيارات لانخفاض الرؤية في تلك الفترة على الطرق السريعة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 20 للعظمى و 10 للصغرى، ومدينة أكتوبر 20 للعظمى و 11 للصغرى، ودمنهور 19 للعظمى و 12 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى 13 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 12 للصغرى، وشلاتين 25 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى، وسيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى، والعريش 18 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و 11 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في نويبع 21 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 23 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 17 للعظمى، و 5 للصغرى، وكاترين 16 للعظمى و 4 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 19 للعظمى و 12 للصغرى، والإسماعيلية 20 للعظمى و 12 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و 11 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 23 للعظمى 14 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 20 للعظمى و 9 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و 9 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و 8 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و 6 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الأقصر 23 للعظمى و 9 للصغرى، وأسوان 22 للعظمى و 10 للصغرى، الوادي الجديد 22 للعظمى و 9 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحرين الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج تتراوح من 1.5 إلى 2 متر ورياح شمالية غربية وشمالية شرقية خلال فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن و الأنحاء: