درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية على الطرق وطقس معتدل ليلا والقاهرة 34 للعظمى

أعلنت هيئة الأ{صاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع الأنحاء، وتصل في القاهرة 34 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، ومعتدل الحرارة ليلا.

كما تنشط حركة الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، تمتد إلى مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 33 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسي مطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت : أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى،والإسماعيلية 35 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 23 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 25 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى طابا 33 للعظمى و 25 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة على مدن الصعيد وتبلغ في بني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة غدا فى أسوان 41 للعظمى و 218 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن والإنحاء: