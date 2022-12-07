درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية صباحا على الطرق والإسكندرية تسجل 23 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد توقعات درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة في أول الليل، وبارد في آخره على تلك الأنحاء.

ورياح جنوبية تؤثر على السواحل الغربية، وترتفع معها درجة الحرارة قليلًا، كما تتكون معها الشوائب العالقة هناك في ساعات النهار.

كما تتكون السحب على شرق البلاد، قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة إلى 22 للعظمى، و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارةغدا في دمنهور 22 للعظمى، و14 للصغرى، وكفر الشيخ 22 للعظمى، و14 للصغرى، ودمياط 22 للعظمى، و15 للصغرى، وبنها 22 للعظمى، و15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 22 للعظمى، و15 للصغرى، والإسماعيلية 22 للعظمى، و13 للصغرى، والسويس 23 للعظمى، و15 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى، و14 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى، و14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 23 للعظمى، و14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و14 للصغرى، ووادي النطرون 22 للعظمى، و14 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش إلى 22 للعظمى، و14 للصغرى، ورفح 21 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 24 للعظمى، و17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 16 للعظمى، و5 للصغرى، ونويبع 23 للعظمى، و14 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى، و20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 25 للعظمى، و17 للصغرى، والغردقة 25 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 22 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف إلى 22 للعظمى، و13 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى، و12 للصغرى، وأسيوط 23 للعظمى، و11 للصغرى، وسوهاج 23 للعظمى، و12 للصغرى، وقنا 23 للعظمى، و14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 25 للعظمى، و13 للصغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى، و14 للصغرى، وأبوسمبل 25 للعظمى، و12 للصغرى، وأبو رماد 26 للعظمى، و20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن: