درجات الحرارة غدا.. شبورة صباحا وأمطار على حلايب وشلاتين وأسوان 44 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين)، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 33 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى 27 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في رفح 30 العظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و24 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في بنها

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بنها 33 العظمى و 23 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 30 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 22 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 36 العظمى و 23 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 35 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 34 العظمى و23 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 30 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في سفاجا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، و الطور 35 العظمى و 27 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 24 صغرى.

وتسجل في الغردقة 39 للعظمى و 38 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: