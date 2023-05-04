درجات الحرارة غدا.. رياح محملة بالرمال على المدن والعظمى في القاهرة 30

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على المدن المصرية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد، من نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها على العاصمة 22 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن، وتصل فى القاهرة 30 العظمى و17 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 20 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 23 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى و18 للصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 21 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و12 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 22 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 18 للصغرى، والمنصورة 29 العظمى و16 الصغرى.

وتسجل في الزقازيق 30 العظمى و17 الصغرى، و بني سويف 32 العظمى و 19 للصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و18 الصغرى، الفيوم 33 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ في كفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 30 للعظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 28 للعظمى و 16 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 19 الصغرى، ونخل 31 العظمى و13 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و21 الصغرى.

وتصل الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على مدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 17 صغرى، والسلوم 27 العظمى و 18 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 36 للعظمى و 21 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 22 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 34 للعظمى و 22 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و15 الصغرى، والطور 32 العظمى و 20 للصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، إن درجة الحرارة غدا في شلاتين 32 للعظمى و 20 صغرى، والغردقة 34 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 21 صغرى.

أمطار خفيفة على مطروح

وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من (السلوم-مطروح) تمتد خفيفة إلى مناطق من (الإسكندرية –شمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 الى 2.25 واتجاه الرياح شمالية غربي، وأيضا تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي شرقي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن:

درجات الحرارة غدا