درجات الحرارة غدا.. رياح محملة بالأتربة على القاهرة الكبرى وتسجل العظمي 32 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس ليلا مائلة للبرودة على أغلب الانحاء، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة،

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 32 العظمى و18 الصغرى، والسويس 32 للعظمى و 18 صغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، والمنصورة 31 العظمى و17 الصغرى، وبنها 32 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 17 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة غدا في الأقصر 36 العظمى و22 الصغرى، ورفح 27 العظمى و 17 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 30 للعظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 16 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 22 الصغرى.



كما تصل درجة الحرارة في العريش 28 العظمى و17 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 32 للعظمى و 18 للصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 17 للصغرى ، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 32 العظمى و 18 الصغرى، و نخل 31 العظمي و7 الصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة على الإسماعيلية 34 العظمى و17 للصغرى، ومرسي مطروح 22 العظمى و15 الصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 15 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سفاجا 34 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و 17 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 22 للصغرى، والسلوم 23 العظمى و 15 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كاترين 25 العظمى و6 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و23 صغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 31 العظمى و16 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 17 صغرى، وحلايب 27 العظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 30 العظمى و20 للصغرى، وسيوة 31 للعظمى و 17 صغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و22 الصغرى.

حالة البحر الأحمر

واستقرار حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر من خفيف الى معتدل، واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر، وتعتدل حالة البحر المتوسط، واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 1.5إلى 2 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: