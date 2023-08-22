درجات الحرارة غدا.. رياح مثيرة للرمال والأتربة جنوب البلاد وأسوان 44 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة،وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا الاربعاء على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و25 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 31 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنيا 36 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى ، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في سوهاج

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و23 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 36 للعظمى و 27 الصغرى، نخل 35 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 35 العظمى و 24 للصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 صغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى كاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 28 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و30 الصغرى.

وتسجل في رفح 30 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، وراس غارب 38 العظمى 28 الصغرى، و الطور 34 العظمى و 28 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: