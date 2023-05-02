درجات الحرارة غدا.. رياح مثيرة للأتربة غرب البلاد والقاهرة 31 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاربعاء على أغلب المدن، مع نشاط للرياح على أقصى غرب البلاد محملة بالأتربة والرمال، والقاهرة تسجل 31 درجة للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلاًعلى أغلب الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 31 العظمى و18 الصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 18 للصغرى، والعريش 24 العظمى و 16 للصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و 19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 18 للصغرى ، وأسوان 37 للعظمى و 20 الصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 17 الصغرى، وبنها 31 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 34 للعظمى و 21 صغرى، والسويس 31 للعظمى و18 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسي مطروح 28 العظمى و18 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في طابا 29 للعظمى و 18 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و18 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و18 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى المنيا 34 للعظمى و 18 للصغرى، وكاترين 25 العظمى و9 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و19 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 17 للصغرى،و نخل 28 العظمى و11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 34 العظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 17 للصغرى، رفح 25 العظمى و 16 الصغرى.

وتتابع الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على السلوم 31 العظمى و 19 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و 19 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 18 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الطور 30 العظمى و 20 للصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 20 صغرى، والغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وتتابع درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 19 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 18 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 18 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في حلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 18 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و17 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 17 الصغرى.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 الى 2 واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية، و اعتدال حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: