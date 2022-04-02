يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء غدا الأحد على كافة الأنحاء، وتسجل درجات الحرارة، في القاهرة 31 للعظمى، واسوان 41 للعظمي.

وذكرت الأرصاد، ان طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على كافة الانحاء وتسجل فى القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 27 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 25 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 24 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الاسماعيلية 31 للعظمي و 16 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى رفح 25 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 17 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 16 للصغري، وكاترين 30 للعظمي و 8 للصغري.

كما ترتفع درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد وتسجل فى بني سويف 37 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 18 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة غدا في سوهاج

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة غدا فى سوهاج 38 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الأرصاد ان تصل حالة البحر الاحمر الى خفيفة بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر.

درجة الحرارة أول أسبوع من رمضان

طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد.

بينما يكون الطقس مائل الحرارة علي السواحل الشمالية بارد ليلا علي كافة الأنحاء، والرياح معتدلة علي أغلب الانحاء كمل تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء والمحافظات: