درجات الحرارة غدا تواصل الارتفاع.. وتسجل فى القاهرة 30 للعظمي

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على المدن والمحافظات المصرية، لتشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس مائل للحرارة نهارا، ولطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخره، وتسجل فى القاهرة 30 للعظمي و20 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار على جنوب البلاد نهارا ولطيف ليلا فى الصباح، مع شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجة البحري، والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و19 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمي و19 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و19 للصغري، ومرسي مطروح 24 للعظمي و18 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و15 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابع أن درجات الحرارة غدا فى سيوة 26 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 29 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 12 للصغري، والطور 29 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 31 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الفيوم 30 للعظمي و17 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 30 و 17 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 16 للصغري، وسوهاج 32 للعظمي و 17 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 35 للعظمي و20 للصغري، وإدفو 35 للعظمي و20 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و15 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و20 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و22 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل نسبة الرطوبة غدا الثلاثاء فى القاهرة 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد، تفاصيل سرعة الرياح غدا على القاهرة وتسجل 13 عقدة، وتصل فى السواحل الشمالية 12 عقدة، وشمال الصعيد 8 عقدة، وجنوب الصعيد 6 عقدة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من متر الى 1.5 متر، وتصل حالة البحر الأحمر إلى معتدلة بارتفاع امواج 1.5 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة المدن: