درجات الحرارة غدا ..تصل فى القاهرة 35 للعظمى وأمطار رعدية على حلايب وشلاتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن كافة درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 و 4 درجات.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والاسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى بورسعيد

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 26 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى مطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة فى نويبع

وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 39 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 38 للعظمى و 27 للصغرى، والطور 36 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 38 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة شرم الشيخ 41 للعظمى و 29 للعظمى و الغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 40 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 23 العظمى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تصل فى سوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 للصغرى.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: