درجات الحرارة غدا .. تصل فى القاهرة 32 للعظمى واضطراب الملاحة البحرية

تتوقع الأرصاد الجوية، طقس حار رطب نهارا على القاهرة معتدل ليلا وفق درجات الحرارة غدا الثلاثاء وتسجل فى القاهرة 32 للعظمى، ويسود طقس حار رطب على الوجه البحري ومعتدل ليلا، مع نشاط حركة الرياح على تلك الأنحاء بسرعة 15 عقدة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن اضطراب حالة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط و ارتفاع الامواج الى 3 أمتار، وفرص خفيفة لتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت: أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 22 للصغرى، وأكتوبر 33 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 32 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى دمياط 31 للعظمى 25 للصغرى، و وبورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين 30 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 39 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

حالة البحر غدا

وتوقعت الأرصاد الجوية، ان تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 3 أمتار ، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع امواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات: