درجات الحرارة غدا.. تصل فى القاهرة إلى 35 للعظمى وشديد الحرارة على جنوب البلاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة غدا السبت على جميع الأنحاء، وتصل فى القاهرة للعظمى إلى 35 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارًا على العاصمة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا.

وأضافت الأرصاد أن مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى، و24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى، و23 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى، و24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى، و23 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى، و24 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى، و23 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى، و24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى، و23 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى، و24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى السويس إلى 35 للعظمى، و23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و22 للصغرى، ورفح 31 للعظمى، و21 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى نخل 36 للعظمى، و17 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى، و24 للصغرى، وطابا 32 للعظمى، و21 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى، و17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 37 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى، و27 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى، و27 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمى، و24 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و25 للصغرى.

كما تصل فى أسوان إلى 40 للعظمى، و27 للصغرى، والأقصر 39 للعظمى، و27 للصغرى، وإدفو 40 للعظمى، و27 للصغرى، وأبوسمبل 40 للعظمى، و27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع متر إلى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر يعتدل على مدار اليوم بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر وحركة رياح هادئة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المحافظات والمدن: