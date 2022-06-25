درجات الحرارة غدا .. تصل فى الإسكندرية 31 للعظمى وطقس شديد الحرارة نهارا

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد وتصل فى القاهرة 35 للعظمى و 23 للصغرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و22 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 31 للعظمي و 22 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الزقازيق 35 للعظمي و 23 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى السويس 35 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 17 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وطابا 33 للعظمي و 21 للصغري، والطور 33 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى مرسي علم 36 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 3 6للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى الاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، واسوان 42 للعظمي 28 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شلاتين 36 للعظمي و 25 للصغري و وحلايب 34 للعظمي و 28 للصغري، وراس حدربة 33 للعظمي و 27 للصغري.

طقس معتدل ليلاً

كما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الانحاء وحتي الصباح الباكر، مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق ما يقلل من الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على كافة الانحاء: