درجات الحرارة غدا.. تصل فى الإسكندرية 28 للعظمى وطقس معتدل ليلا على المدن

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس معتدل ليلا على كافة المدن والانحاء وتصل الدرجة الصغري لـ17 درجة على كاترين فيما تترواح من 20 الى 24 على باقي المدن، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى مطروح 29 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 27 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و 25 للصغري.

طقس حار نهاراً على القاهرة

وذكرت الارصاد ان حالة الطقس نهارا تكون حارة على القاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار ووسط سيناء وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها على القاهرة وشمال البلاد لـ16 عقدة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب المدن والانحاء: