درجات الحرارة غدا.. تصل فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى واضطراب حالة البحرين

تتوقع الأرصاد الجوية طقسًا حارًّا نهارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقسًا شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقسًا معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 34 للعظمى.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة غدًا على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومعتدل على القاهرة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 34 للعظمى، و24 للصغرى، ووادي النطرون 32 للعظمى، و24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى، و24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى، و24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى، و22 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى، و24 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى، و20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمى، و25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى، و24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى، و24 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نويبع إلى 36 للعظمى، و26 للصغرى، ونخل 33 للعظمى، و20 للصغرى، وراس سدر 35 للعظمى، و25 للصغرى، ورفح 31 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتسجل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و27 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى، و23 للصغرى، والطور 33 للعظمى، و26 للصغرى.

وتتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا فى مدن الصعيد، في بني سويف 35 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و23 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 37 للعظمى، و26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الأقصر إلى 38 للعظمى، و27 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى، و28 للصغرى، وإدفو 39 للعظمى، و28 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و27 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى، و27 للصغرى.

اضطراب حالة البحرين

تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح حال البحرين الأحمر والمتوسط من معتدل إلى مضطرب، مع استمرار نشاط الرياح على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بحركة رياح اتجاه شمالية غربية، ومتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (٢.٥:٢) متر، لذا يجب على المصطافين توخّي الحيطة والحذر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: