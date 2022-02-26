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درجات الحرارة غدا .. تسجل في القاهرة 20 للعظمى وشديد البرودة ليلا

تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 10 للصغرى
عصام عميرة 7:02 م, السبت, 26 فبراير 22 7:02 م, السبت, 26 فبراير 22

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة، غدا الأحد، على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المحاظفات والمدن، مع تكون شبورة مائية صباحا تؤثر على الرؤية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 20 للعظمى و 10 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 11 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و11 للصغرى، وبلطيم 19 للعظمى و 9 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 19 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 19 للعظمي و 9 للصغري، والسلوم 18 للعظمي و 9 للصغري.

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درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 25 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 25 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 9 للصغري.

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درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى بني سويف 21 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 21 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 22 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 9 للصغري.

وذكرت ان درجة الحرارة غدا فى اسوان 26 للعظمي و 12 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 12 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 23 للعظمي و 12 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 11 للصغري، وكاترين 21 للعظمي و 4 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 11 للصغري.

كما تتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من 1 الى 1.75 متر، واعتدال حالة البحر المتوسط على مدار اليوم بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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