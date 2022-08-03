درجات الحرارة غدا.. تسجل في الإسكندرية 32 للعظمى واعتدال حالة البحر المتوسط

تتوقع محطات رصد هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى، و25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى، و25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى، و25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى، و24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى، و24 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى، و20 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و23 للصغرى، وبورسعيد 33 للعظمى، و25 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 41 للعظمى، و29 للصغرى، والغردقة 40 للعظمى، و28 للصغرى، والطور 40 للعظمى، و26 للصغرى، ونخل 38 للعظمى، و21 للصغرى، وكاترين 25 للعظمى، و19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى، و25 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى، و25 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى، و24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى، و24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى، و23 للصغرى، وأسيوط 40 للعظمى، و23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 41 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى، و27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى، و28 للصغرى، وأسوان 43 للعظمى، و29 للصغرى، وإدفو 42 للعظمى، و28 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 43 للعظمى، و26 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى، و28 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و29 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى، و26 للصغرى.

اعتدال حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى متوسط ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.

ارتفاع نسبة الرطوبة غدا

وأضاف أن ارتفاع نسبة الرطوبة غدا فى فترات النهار يسهم في ارتفاع درجات حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 و4 درجات مئوية، وتسجل فى القاهرة 75 للعظمى، و30 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع الأنحاء والمدن: