درجات الحرارة غدا .. تسجل فى القاهرة 34 للعظمى وطقس شديد الحرارة رطب نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 34 للعظمى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلا، فيما يسود طقس حار رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 30 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 30 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 31 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 26 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للعظمى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا على مدن الصعيد، فى سوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 32 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 29 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد، أن تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن والانحاء: