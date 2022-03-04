درجات الحرارة غدا .. تسجل فى القاهرة 23 للعظمى ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

تتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة غدا مع اقتراب فصل الربيع، ليسود طقس دافئ على القاهرة والوجة البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويعتدل على السواحل الشرقية ومائل للحرارة على جنوب البلا.

وذكرت الأرصاد، أن جميع المدن تشهد طقس شديد البرودة ليلا وفق درجات الحرارة غدا لتسجل الصغري من 10 الى 13 درجة كمتوسط.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 23 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 11 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمي و 12 للصغرى.

درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسى مطروح 21 للعظمى و 13 للصغرى، وبلطيم 21 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى السويس 21 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 21 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 20 للعظمي و 12 للصغري، والسويس 21 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى المنصورة 22 للعظمي و 11 للصغري، والزقازيق 23 للعظمي و 12 للصغري، وسيوة 23 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى راس سدر 23 للعظمي و 11 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 3 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 14 للصغرى، والطور 24 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 26 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 25 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 26 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 24 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى بني سويف 24 للعظمي و 9 للصغري، والمنيا 25 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 27 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 27 للعظمي و 8 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا اسوان 32 للعظمي و11 للصغري، والاقصر 32 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 28 للعظمي و 11 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 12 للصغري.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت ان حركة الرياح تشهد نشاط فى بعضد الاوقات على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية مثيرة للرمال والاتربة على غرب البلاد.

أيام على فصل الربيع

مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا؛ يظهر التغير في الكتل الهوائيه المؤثرة علي مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه وبالتالي تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية علي اليابسة؛ وبسبب هذا الاحترار في المناطق الصحراوية تتشكل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعا للرياح المؤثرة في المنطقة ؛

وعادة ما تتأثر جمهورية مصر العربية بمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتي تنقل معها كميات كبيرة من الاتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر الي ثلاثة أيام خارج المدن؛ أما عن درجات الحرارة فعادة ما يكون الجو دافئًا ، وترتفع درجات الحرارة خلال شهري مارس حتى مايو ، وتكون الرطوبة معقولة جدًا.

وخلال 48 ساعة القادمة تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة وارتفاع في درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى جميع المحافظات والمدن: