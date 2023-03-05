درجات الحرارة غدا.. تسجل انخفاضا بمعدل 10 درجات والقاهرة 23 للعظمى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا على جميع المدن بمعدل 10 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على أغلب المدن، ومائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ،حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ليسود طقس ليلا بارد على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على كافة الأنحاء، وتبلغ بالقاهرة 23 العظمى و12 الصغرى، و6 أكتوبر 24 للعظمى و 11 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و 11 للصغرى، وبنها 23 العظمى 12 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و13 للصغرى، ونخل 22 للعظمى و 7 للصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 10 للصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في العريش 20 للعظمى و 13 الصغرى، وكاترين 23 العظمي و 6 للصغرى، وأسيوط 27 العظمي و10 الصغرى، ورأس حدربه 28 العظمى و 15 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مدينة سفاجا 29 للعظمى و 13 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و 12 الصغرى، و أبو سمبل 37 للعظمى و 18 الصغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيليه 22 العظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 23 العظمى و12 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و14 للصغرى، والمنيا 26 للعظمى و10 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى وادي النطرون 21 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 12 للصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و11 للصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و12 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في طنطا 23 للعظمى و 12 للصغرى، وبورسعيد 21 العظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و17 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و 14 الصغرى، و حلايب 28 العظمى و 14 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في سيوة 20 للعظمى و 10 صغرى، والغردقة 29 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 30 للعظمى و15 صغرى، والفيوم 26 للعظمى و9 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و12 للصغرى، والسلوم 19 للعظمى و11 للصغرى.

كما تسجل في مدينة في رأس غارب 29 للعظمى و 12 للصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و12 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى و17 الصغرى، ورفح 20 العظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى محافظة قنا 32 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 26 العظمى و14 الصغرى، والسويس 22 العظمى و13 الصغرى، والأقصر 35 العظمى و 15 الصغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 للصغرى.

تساقط أمطار على السواحل

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 11 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى أقصى جنوب البلاد.

وشهدت حالة البحر المتوسط من معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين في اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تصل حالة البحر الأحمر إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن: