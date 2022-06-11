درجات الحرارة غدا.. تتراجع على أغلب المدن والعظمى في القاهرة 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الأحد على كافة المدن والأنحاء، وتصل فى القاهرة إلى 35 للعظمي، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد أن كافة المدن تشهد طقسا معتدلا ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وأعلى سرعة تصل إلى 18 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 33 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 22 للصغري، والزقازيق 35 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 36 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة غدا في طابا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 41 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 38 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 35 للعظمي و 18 للصغري، والطور 37 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 42 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى أسيوط 40 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 44 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 45 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 46 للعظمي و 28 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 46 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 45 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 40 للعظمي و 29 للصغري، وحلايب 37 للعظمي و 2/8 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج يصل الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد فى المحافظات المصرية: