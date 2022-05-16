درجات الحرارة غدا.. برودة ليلا على الإسكندرية والصغرى تسجل 17

أعلنت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كل المدن والأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة، ولطيف ليلًا وتسجل 30 للعظمى، و18 للصغرى، و17 للصغرى على الإسكندرية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن مدن الوجه البحري تشهد طقسًا حارًّا نهارًا ولطيفًا ليلًا، وطقسًا معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومائلًا للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة إلى 30 للعظمى، و18 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و17 للصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى، و17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الاسكندرية ٢٥ للعظمي و ١٧ للصغري، وطنطا ٢٩ للعظمي و ١٧ للعظمي، و ومرسي مطروح ٢٤ للعظمي و ١٦ للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ ٣٣ للعظمي و ٢٣ للصغري، والغردقة ٣٢ للعظمي و ٢٢ للصغري، ومرسي علم ٣٣ للعظمي و ٢٣ للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري، والزقازيق ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري، ودمياط ٢٥ للعظمي و ١٨ للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد ٢٦ للعظمي و ١٧ للصغري، والاسماعيلية ٣٠ للعظمي و ١٨ للصغري، والعريش ٢٥ للعظمي و ١٦ للصغري.

وتصل درجة الحرارة في نويبع ٣٣ للعظمي و ١٩ للصغري، وطابا ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري، وكاترين ٢٧ للعظمي و ١٧ للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في الفيوم ٣١ للعظمي و ١٩ للصغري، وبني سويف ٣١ للعظمي و ١٩ للصغري، والمنيا ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج ٣٥ للعظمي و ٢٢ للصغري، و قنا ٣٨ للعظمي و ٢٣ للصغري، والاقصر ٣٩ للعظمي و ٢٤ للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في اسوان ٤٠ للعظمي و ٢٤ للصغري، وحلايب ٢٩ للعظمي و ٢١ للصغري، و شلاتين ٣٦ للعظمي و ٢٣ للصغري.

عواصف ترابية ورملية قوية تضرب العراق

فى مشهد ليس الأول من نوعه ولكن تكرر اكثر من مرة تتعرض العراق إلى عواصف ترابية كانت ذروتها اليوم .

كما تتأثر العراق اليوم بعاصفة رملية أثرت بشكل كبير على مدى الرؤية الأفقية وصاحبها حالات اختناق بين المواطنين وقد أغلقت على إثرها حركة الملاحة الجوية وكذلك المدارس.

وتتوقع أن تؤثر هذه الرمال المثارة المصاحبة للعاصفة على مناطق من الكويت.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء: