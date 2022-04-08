درجات الحرارة غدا.. انكسار الموجة الحارة والقاهرة تسجل 28 للعظمي

تتوقع هيئة الأرصاد، انكسار الموجة الحارة غدآ وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمي والأقصر 39 للعظمي، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري.

كما تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا على القاهرة 28 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 27 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا على الإسكندرية 24 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 22 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السلوم 21 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 23 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 28 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 15 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى طابا

كما تبلغ درجة الحرارة على رأس سدر 32 للعظمي و 16 للصغري، ونويبع 33 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 31 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 29 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 20 للصغري، وأسيوط 33 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 35 للعظمي و21 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 24 للصغري، والأقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 24 للصغري.

وكانت قد شهدت أنحاء البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة من المتوقع غدا أن يبدأ الانخفاض التدريجي علي شمال البلاد حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغري لذلك يرجي عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل من 1 الى 1.5 متر وشمالية غربية، ومعتدل الى مضطرب بارتفاع أمواج من 2 إلى 2.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن والأنحاء: