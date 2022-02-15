درجات الحرارة غدا.. انخفاض الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية والعظمي في الإسكندرية 18

وتسجل درجات الحرارة غدًا في القاهرة 20 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس وفق درجات الحرارة غدًا الأربعاء على جميع المدن، وتسجل في الإسكندرية 18 درجة للعظمي.

كما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، وفق درجات الحرارة غدًا.

درجات الحرارة غدًا في القاهرة

وتتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 20 درجة مئوية، السواحل الشمالية 17 درجة مئوية،شمال الصعيد 21 درجة مئوية ،جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

كما تظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ويجب توخّي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية.

وتبقي الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية ومستوى الرؤية 4000 متر، في فترات الصباح الباكر.

وتسجل درجات الحرارة غدًا في القاهرة 20 للعظمى، و10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى، و10 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى، و10 للصغري.

درجات الحرارة غدًا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدًا في الإسكندرية 18 للعظمى، و11 للصغرى، وطنطا 20 للعظمى، و9 للصغرى، ومرسى مطروح 18 للعظمى، و11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدًا في بورسعيد 18 للعظمى، و10 للصغرى، والسويس 20 للعظمى، و9 للصغرى، والإسماعيلية 19 للعظمى، و9 للصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 23 للعظمى، و20 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى، و14 للصغرى، ومرسى علم 22 للعظمى، و12 للصغرى.

درجة الحرارة غدًا

كما تصل درجة الحرارة غدًا في أسوان 25 للعظمى، و10 للصغرى، والأقصر 25 للعظمى، و9 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى، و8 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدًا في سوهاج 22 للعظمى، و8 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى، و7 للصغرى.

كما تضطرب حالة البحر الأحمر غدًا بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج 1.5 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا الأربعاء على جميع المدن والمحافظات: