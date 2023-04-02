درجات الحرارة غدا.. انتشار أتربة عالقة نهارا على القاهرة والعظمى 31 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين، ليغلب طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وتذكر حالة الطقس ليلا اجواء بارده على اغلب الانحاء.

وتحذر الأرصاد من وجود اتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على (مطروح –السلوم) على فترات متقطعة، ويبلغ سرعة الرياح 8 عقدات في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين، وتصل في القاهرة 31 العظمى و18 الصغرى، وقنا 32 العظمى و15 الصغرى، وطنطا 30 للعظمى و 18 للصغرى، والزقازيق 31 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتوضح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى، والسويس 31 العظمى و 18 الصغرى.

وتتابع أن درجة الحرارة غدا في سيوة 30 للعظمى و15 صغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 33 العظمى و16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الغردقة

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الغردقة 30 للعظمى و 17 الصغرى، وأبو سمبل 32 للعظمى و 17 الصغرى، وطابا 28 للعظمى و 16 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في أسيوط 31 العظمى و15 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 16 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 18 الصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 32 العظمى و 16 للصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 31 للعظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 19 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و16 الصغرى.

وأوضحت، أن درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 17 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 17 للصغرى.

وتابعت، أن درجة الحرارة في المنيا 31 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى، وحلايب 26 العظمى و 17 صغرى، والطور 28 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 31 العظمى و18 الصغرى، والعريش 28 العظمى و16 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 29 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و17 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: