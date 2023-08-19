درجات الحرارة غدا..امطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء والعريش 31 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

و فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين_مرسى علم).

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأشارت الأرصاد، الى ان درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 21 صغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 42 للعظمى و 31 صغرى، والأقصر 45 العظمى و 28 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، و الطور 36 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في السلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في السويس 35 العظمى و 23 الصغرى، 6أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل في سفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى.

واشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: