درجات الحرارة غدا.. القاهرة 32 للعظمى مع شبورة مائية على الطرق صباحا

يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وفق درجات الحرارة غدا الاربعاء، وطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتتوقع وجود غطاء سحابى يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس وخاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء. مما يؤدي إلى تحسين الشعور بدرجة الحرارة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 32 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 17 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 17 للصغرى، و ومطروح 27 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 32 للعظمى و 18 للصغرى، وبورسعيد 26 للعظمى و 18للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في المنصورة 33 للعظمى و 19 للصغرى، ودمياط 25 للعظمى و 19 للصغرى، والزقازيق 33 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 34 للعظمى و 24 للعظمى، وطابا 32 للعظمى و 21 للصغرى، والطور 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الفيوم 34 للعظمى و 19 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 30 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 36 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري، 41 للعظمي و 24 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء علي جميع المدن والمحافظات المصرية: