درجات الحرارة غدا.. القاهرة 28 وأسوان 35 للعظمى واعتدال حالة البحر المتوسط

تتوقع الأرصاد الجوية، اعتدال حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يصل إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، وفق درجات الحرارة غدا الخميس التي تسجل في القاهرة 28 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما تشهد مدن السواحل الشمالية طقسا معتدل الحرارة نهارا و حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا مائل إلى البرودة في آخر الليل على كافة المدن المصرية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة إلى 28 للعظمى و 22 للصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 29 للعظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 27 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 26 للعظمى و 20 للصغرى، والإسماعيلية 29 للعظمى و 19 للصغرى، والسويس 28 للعظمى و 22 للصغرى، و وشبين الكوم 28 للعظمى و 22 للصغرى، و طنطا 27 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 26 للعظمى و 19 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 20 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و 19 للصغرى، و السلوم 25 للعظمى و 17 للصغرى، و سيوة 27 للعظمى و 17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 27 للعظمى و 19 للصغرى، ورفح 26 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 28 للعظمى و 19 للصغرى، و كاترين 24 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 33 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 22 للصغرى، ومرسي علم 32 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 29 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 18 للصغرى، وقنا 35 للعظمى و 21 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 17 للصغرى، و أبو سمبل 35 للعظمى و 17 للصغرى.

أماكن سقوط الأمطار

وتتوقع الأرصاد تساقط الأمطار بنسب طفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء و شمال محافظة البحر الأحمر، قد تمتد الى شمال الصعيد، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات: