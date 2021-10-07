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درجات الحرارة غدا.. القاهرة تسجل 30 للعظمى وزيادة الإحساس بالبرودة ليلا

شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية في القاهرة
عصام عميرة 6:39 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 6:39 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات والمدن المصرية، وتسجل في القاهرة 30 للعظمى وأسوان 37 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطيف ليلا.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في بورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 21 للصغري، والزقازيق 30 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 20 للصغري.

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وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في طابا 29 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 13 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 32 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في اسوان 37 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 20 للصغري.

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وتشهد مدن السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، وطقس مائل للحرارة نهارا على الوجة البحري وشمال الصعيد، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

كما تشهد مدن جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وتسجل درجة الحرارة في اسيوط 31 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء، وتسجل في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

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ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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