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درجات الحرارة غدا.. العظمي في الإسكندرية 27 والغردقة 30

درجات الحرارة غدا في القاهرة ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري
عصام عميرة 5:51 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 5:51 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبري، والوجه البحري، و السواحل الشمالية، حار علي جنوب سيناء، و جنوب البلاد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة آخره.

وقالت الأرصاد إنه من الموقع تكون شبورة مائية كثيفة، تصل إلي حد الضباب، وتنخفض الرؤية الأفقية إلي أقل من  1000 متر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلي القاهرة.

وطالبت هيئة الأرصاد، من سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة في الصباح الباكر.

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درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة غدا في القاهرة ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، والإسكندرية ٢٧ للعظمي و ١٩ للصغري، وطنطا ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري.

درجات الحرارة غدا

كما تسجل درجات الحرارة غدا في السويس ٢٨ للعظمي و ٢١ للصغري، والعريش ٢٨ للعظمي و ١٨ للصغري، ورفح ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد ٢٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، والاسماعيلية ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري.

درجة الحرارة غدا


كما تصل درجة الحرارة غدا في طابا ٢٨ للعظمي و ٢٠ للصغري، وكاترين ٢٥ للعظمي و ١٤ للصغري، والطور ٢٧ للعظمي و ٢١ للصغري.

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وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة  غدا في شرم الشيخ ٣٢ للعظمي و ٢٣ للصغري، والغردقة ٣٠ للعظمي و ٢٢ للصغري، ومرسي علم ٣٠ للعظمي و ٢١ للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في مدن الصعيد تسجل في أسيوط ٣٠ للعظمي و ١٨ للصغري، وسوهاج ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري،  والمنيا ٣٠ للعظمي و ١٧ للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة غدا في اسوان ٣٦ للعظمي و ٢١ للصغري، وقنا ٣٣ للعظمي و ١٩ للصغري، والاقصر ٣٤ للعظمي و ٢٠ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت علي كافة المدن والإنحاء المصرية:


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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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