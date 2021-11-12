درجات الحرارة غدا .. العظمي فى الإسكندرية 26 درجة مع تساقط للأمطار على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت فى المحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ولطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخره تمتد إلى الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمى و 17 للصغرى، ووادي النطرون 26 للعظمى و 18 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 17 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 17 للصغري، ومرسي مطروح 23 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى سيوة 25 للعظمي و 15 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 28 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 28 للعظمي و 21 للصغري، والطور 27 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 25 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتتوقع الارصاد ان تصل درجات الحرارة غدا فى مدن الصعيد، تسجل فى سوهاج 30 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاقصر 31 للعظمي و 19 للصغري، واسوان 32 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 31 للعظمي و 18 للصغري.

واصدرت هيئة الارصاد الجوية عدة تحذيرات بسبب الشبورة المائية غدا فى الصباح الباكر، تمتد على الطرق الرئيسية فى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

خريطة سقوط الامطار غدا

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن خريطة تساقط الامطار غدا السبت على المدن، وتتساقط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

كما تتساقط امطار من خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا على مناقط من جنوب سيناء واقصي جنوب الصعيد تشمل مدن نويبع وكاترين والاقصر واسوان وابوسمبل على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح غدا على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن والمحافظات: