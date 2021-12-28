درجات الحرارة غدا.. «العظمى» في القاهرة 18.. وطقس شديد البرودة ليلًا

كشفت هيئة الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن مدن شمال الصعيد تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا ومدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد يسودها طقس مائل للدفء، ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 18 للعظمي و 11 للصغري، ووادي النطرون 19 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 19 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 18 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 19 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة فى السويس

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 8 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى راس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 21 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 18 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 13 للعظمي و 2 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 19 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 5 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 4 للصغري.

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة غدا على سوهاج 20 للعظمي و 6 للصغري، وقنا 21 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تبلغ فى اسوان 20 للعظمي و 10 للصغري، والاقصر 21 للعظمي و 6 للصغري، والوادي الجديد 20 للعظمي و 3 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 16 للصغري.

وتتوقع الارصاد نشاط للرياح مثير للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد، وتصل سرعتها 13 عقدة، وتسجل على القاهرة 10 عقدة، وجنوب الصعيد 7 عقدة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن: