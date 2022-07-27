درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 36 والإسكندرية 32 وارتفاع الأمواج 1.5 متر

تتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن والمحافظات، وتصل في القاهرة 36 للعظمى والإسكندرية 32 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا واستمرار الأجواء الصيفية على أغلب المدن، وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا شديد الحرارة تمتد إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون مائلة للحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية والغربية، مع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 36 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى رفح 33 للعظمى و 25 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 38 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 40 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 28 للصغرى، ودافو 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن: