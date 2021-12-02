لايف

درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 22 ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ 25 للعظمى
عصام عميرة 2:53 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 2:53 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وفق درجات الحرارة غدا الجمعة، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 14 للصغري، ليسود طقس بارد ليلا على جميع المدن والأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 21 للعظمي و 13 للصغري.

اقرأ أيضا  تعرف على طريقة الاستعلام عن «تكافل وكرامة» بالرقم القومي

وتبلغ درجات الحرارة في طنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 22 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في السويس 21 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 22 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في رفح 22 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 15 للصغري، ونويبع 24 للعظمي و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الأربعاء.. انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بحركة الملاحة

وتصل على شرم الشيخ 25 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي  16 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 13 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في قنا 24 للعظمي و 12 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و 12 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة: منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا الجهات الحكومية

الرطوبة غدا

وأكدت الأرصاد، أن الرطوبة غدا على القاهرة تسجل 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشط حركة الرياح غدا على غرب البلاد والسواحل الشمالية وتسجل 15 عقدة، فيما تعتدل على القاهرة بسرعة 8 عقدة، وشمال الصعيد 8 عقدة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا، على جميع المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح يوافق على تخفيض سن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة

معتز محمود 2:56 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

شركة دواء بريطانية نزف نبأ سارا بشأن متحور أوميكرون

محمد عبد السند 2:35 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

ضبط مرتكب واقعة الاعتداء بالسب على سيدة بكفر الشيخ.. والسبب: جمع الخردة

أماني عوض 1:42 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

الداخلية: مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة أمنية بالقاهرة (صور)

أماني عوض 1:35 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

تحويلات مرورية لاستكمال الإنشاءات بمحور الفريق كمال عامر بالجيزة

أماني عوض 1:26 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

ملابسات فشل إيداع أموال عبر تطبيق وزارة الداخلية لتجديد رخصة سيارة

أماني عوض 1:17 م, الخميس, 2 ديسمبر 21