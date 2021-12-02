درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 22 ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وفق درجات الحرارة غدا الجمعة، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 14 للصغري، ليسود طقس بارد ليلا على جميع المدن والأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 21 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة في طنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 22 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في السويس 21 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 22 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في رفح 22 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 15 للصغري، ونويبع 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل على شرم الشيخ 25 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي 16 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 13 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في قنا 24 للعظمي و 12 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و 12 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الرطوبة غدا

وأكدت الأرصاد، أن الرطوبة غدا على القاهرة تسجل 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشط حركة الرياح غدا على غرب البلاد والسواحل الشمالية وتسجل 15 عقدة، فيما تعتدل على القاهرة بسرعة 8 عقدة، وشمال الصعيد 8 عقدة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا، على جميع المدن والمحافظات المصرية: