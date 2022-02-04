درجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 17 وأمطار على الإسكندرية

تتوقع الأرصاد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة وفق درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، مع شبورة مائية صباحا وطقس غائم تمتد إلى الوجه البحري والدلتا، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا تبلغ فى القاهرة 17 للعظمي و 10 للصغري، والاسكندرية 17 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 16 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 16 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 17 للعظمي و وبورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الزقازيق 17 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 10 للصغري.

والعريش تسجل 17 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 16 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 16 للعظمي و 9 للصغري، ونخل 14 للعظمي و 1 للصغري، ونويبع 16 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 9 للصغري.

وتابعت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا على مدن الصعيد تبلغ فى سوهاج 19 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 7 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 7 للصغري.

واوضحت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا فى اسوان 20 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 20 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 19 للعظمي و 6 للصغري.

امطار متفاوتة الشدة

كما تتوقع الأرصاد أمطار متفاوتة الشدة علي معظم المناطق الشمالية ( السواحل الغربية والدلتا والقاهرة ومدن القناة ).

وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي معظم الانحاء كما هي موضحة بصورة القمر الصناعي حيث تتجدد الامطار مع الوقت بسبب دخول رياح شمالية محملة بالرطوبة وخلال الساعات القادمة تنتقل الحالة الجوية لتصل الي المناطق الشرقية لتزداد فرص سقوط الامطار علي سيناء.

برودة الطقس غدا

ويزداد الإحساس ببرودة الطقس ليلا ليسود طقس شديد البرودة على كافة المدن والأنحاء،مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الدلتا وسواحل شمال الدلتا.

وأوضحت أن حالة البحرين الاحمر والمتوسط تتراح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج تتجاوز 3 أمتار، ورياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المحافظات: